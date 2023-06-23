23 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 485 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 485 RUSSIAN AGRESSION

23 червня відзначають Міжнародний Олімпійський день, в Україні та у світі - День державної служби, Міжнародний день вдів, Міжнародний день жінок в інженерії.

В Естонії - День перемоги, у Люксембургу - Національне свято Великого Герцогства Люксембург. День народження Великого Герцога, у Польщі та Нікарагуа - День батька, у Казахстані - День поліції, у Молдові - День проголошення суверенітету, у Канаді - Національний день пам'яті жертв тероризму.

Православна церква вшановує пам'ять святого Тимофія.

День державної служби

Подія заснована ООН у грудні 2002 року. Головна її мета - привернення уваги країн-членів до важливої ролі державної служби в міжнародному розвитку.

4 квітня 2003 року, 20 років тому, Л. Кучма підписав Указ № 291/2003, який наказує щорічно, 23 червня відзначати в Україні нове свято - "День державної служби". Свято запроваджується з урахуванням ролі "державної служби в процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави". Дату обрали не випадково, адже саме цього дня також відзначають День державної служби Організації Об'єднаних Націй.

Міжнародний Олімпійський день

Олімпійські ігри сьогодні є найважливішими спортивними подіями і відбуваються вони раз на чотири роки. Свято запровадили на честь повернення світу Олімпійського руху після створення Міжнародного Олімпійського комітету. Головна мета події - закликати якомога більше людей займатися спортом.

Міжнародний день жінок в інженерії

Заснований Товариством жінок-інженерів Великої Британії 2014 року. За два роки до святкування долучилася ЮНЕСКО і день набув міжнародного статусу. Подія покликана сприяти подоланню гендерної нерівності, підвищити обізнаність дівчат про місце жінки в інженерії.

Ще цього дня:

1888 - У Києві відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1917 - На II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві було проголошено I Універсал Української Центральної Ради;

1940 - Французький генерал Шарль де Голль оголосив про створення в Лондоні Французького національного комітету;

1961 - Набув чинності підписаний 1959 року Договір про мирне наукове використання Антарктики;

1987 - Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною - 6 м 3 см;

1990 - Почалося повернення кримських татар на батьківщину;

2001 - Розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну;

2016 - На референдумі про членство Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52 % за явки 72 %) проголосували за вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу ("Брекзит"). Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент "Брекзиту", оголосив про свій намір вийти у відставку;

2022 - Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Церковне свято

23 червня - день пам'яті священномученика Тимофія. Він був єпископом у місті Прусси, жив за часів правління імператора Юліана.

Бог наділив Тимофія даром чудотворення і прозорливості за його благочестиві справи. Ще до того, як священномученик отримав сан єпископа, він боровся з єрессю, навернув своїми проповідями до Христа багатьох язичників, мудро керував своєю паствою. За це Тимофія кинули до в'язниці, довго катували, змушуючи відректися від віри. Однак священномученик відмовився. За це йому відрубали голову.

Іменини: Олександр, Олексій, Василь, Іван, Тимофій, Феофан, Антоніна.