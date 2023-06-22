На сході українські сили продовжують стримувати наступ противника, на жоден метр ворог не просунувся

Українські сили продовжують стримувати наступ російських військ на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, на жоден метр ворог не просунувся, тривають бої, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Як повідомила Маляр у телеграм-каналі, на сході протягом доби Сили оборони України вели і оборонні, і наступальні дії.

"Наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої. Найважчі, зокрема, на лиманському напрямку в районах н.п. Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області", - зазначила Маляр.

Вона наголосила, що російські окупанти щодня втрачають живу силу і техніку, але продовжують атакувати.

Також вона повідомила, що на півдні наступ наших Сил оборони України триває, українські воїни поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняють противника та вирівнюють фронт.

"Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - написала Маляр.

У свою чергу ворог підтягує і застосовує резерви, намагається повернути втрачені позиції та зазнає великих втрат.