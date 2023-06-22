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17:04 22.06.2023

На Дніпропетровщині без води залишаються понад 200 тис. осіб - голова ОВА

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На Дніпропетровщині без води залишаються понад 200 тис. осіб - голова ОВА

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС без води залишаються понад 200 тис. осіб у Дніпропетровській області, жителям доставили понад 6 тис. тонн питної та технічної води, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Нині без води – понад 200 тис людей. Це вся Нікопольщина та декілька громад Криворізького району. Їхнім жителям уже доправили 6 тис. тонн питної й технічної води. Розгорнуті майже 250 пунктів її видачі. Задіяні великі цистерни, водовози. Допомагає ДСНС. Рятувальники доправляють воду пожежними машинами", - написав Лисак у телеграм-каналі в четвер.

Очільник ОВА зазначив, що влада області працює над розв'язанням проблеми водопостачання в Нікопольському та Криворізькому районах.

"Уже почали втілювати масштабні проєкти. Головний - будівництво магістрального водогону "Інгулець-"Південне". Роботи тривають 24/7", - наголосив Лисак.

Окрім цього, голова військової адміністрації повідомив, що є локальні проєкти в громадах, де всі сили спрямовані на альтернативні джерела централізованого водопостачання.

Теги: #дніпропетровщина #водопостачання

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