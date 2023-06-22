Події

12:33 22.06.2023

У найближчі дві доби в деяких областях України короткочасні дощі та грози

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У найближчі дві доби в деяких областях України короткочасні дощі та грози

У п'ятницю, 23 червня, вночі на всій території України без опадів, удень у західних, північних і Харківській областях місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці на заході країни місцями туман. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

У Києві без опадів, вітер південно-західний і західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 29-31°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 23 червня в Києві була у 2021 році і становила 33,7°, найнижча вночі - 6,5° у 1983 році.

У суботу, 24 червня, у західних, східних, удень також у центральних і північних областях помірні дощі та грози. На Закарпатті вночі місцями значні дощі. На решті території без опадів.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у західних областях 19-24°.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

У Києві вночі без опадів, удень короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

Теги: #погода #прогноз

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