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11:12 22.06.2023

На території Білорусі перебувають майже 1,5 тисячі російських військовослужбовців - Держприкордонслужба України

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На території Білорусі перебувають майже 1,5 тисячі російських військовослужбовців - Держприкордонслужба України

Кількість російських військових, які наразі перебувають на території Білорусі, збільшилася незначно - до 1500 осіб, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Російські військові продовжують перебувати на території Білорусі, але підрозділи російської армії, які перебувають на території цієї країни, більше залучені до навчань, підготовки. На щастя, їх кількість наразі невелика. Тобто ми не фіксуємо того, що в Росії достатньо сил на території Білорусі для того, щоб здійснити повторне вторгнення на територію України з цього напрямку", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

У Держприкордонслужбі нагадали, що ще на початку цього - наприкінці минулого року кількість російських військових становила майже 10-11 тисяч військовослужбовців на території Білорусі.

"Наразі ми фіксуємо цю кількість на рівні 1,5 тисячі військовослужбовців. Їх кількість за останній час збільшилася несуттєво. Десь на 500 осіб", - зазначив Демченко.

Теги: #рф #військовослужбовці #білорусь

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