Події

10:36 22.06.2023

Вибух у багатоповерхівці Києва стався, ймовірно, через витік газу - прокуратура

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Правоохоронці Києва встановлюють обставини вибуху в житловому будинку в Дніпровському районі Києва, внаслідок якого загинули двоє людей і травмовані п'ятеро, ймовірна причина вибуху - витік газу, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва розпочато розслідування за фактом вибуху в житловому будинку, що призвів до загибелі людей за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки)", - інформує міська прокуратура в четвер.

У повідомленні зазначається: "За попередніми даними, 22 червня 2023 року о 03:34 у житловому будинку по вулиці Малишка ймовірно через виток газу стався вибух з подальшим наскрізним руйнуванням конструкцій на трьох поверхах".

За інформацією прокуратури, епіцентр вибуху, ймовірно, був на 7-8 поверхах будинку.

"Внаслідок вибуху загинуло двоє людей і п’ятеро травмовано. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - зазначено в повідомленні.

Наразі триває евакуація, у зруйнованій частині будинку фахівці здійснюють розбір завалів. Встановлюють кількість людей, які перебувають під завалами.

На місці події працюють прокурори, слідчі та експерти. Проводяться першочергові та невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення свідків та очевидців події.

 

Теги: #причина #вибух #будинок

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