Окупанти випустили 400 снарядів по Херсонській області, три людини поранені

Російські окупанти випустили 400 снарядів по Херсонській області, троє людей поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 79 обстрілів, випустивши 400 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів" і БПЛА", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що по Херсону ворог випустив 20 снарядів.

Також окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області; адміністративну будівлю м. Херсона та населеного пункту Новорайської сільської громади Бериславського району.

Через російську агресію три людини дістали поранення, наголосив Прокудін.