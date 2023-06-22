FTC подала позов до Amazon у зв'язку з питаннями щодо практик залучення клієнтів до програми Prime

Федеральна торгова комісія (FTC) США подала позов до суду до Amazon.com Inc. стверджуючи, що компанія обманом змусила деяких клієнтів стати учасниками платної програми Prime і свідомо ускладнила процес виходу з неї.

"Amazon використовувала маніпулятивні, примусові інструменти інтерфейсу або такі, що вводять в оману, щоб обманом змусити клієнтів скористатися підпискою Prime, яка автоматично подовжується", - ідеться в заяві FTC.

Членство в програмі лояльності Prime від Amazon коштує $14,99 на місяць або $139 за рік, пише Market Watch.

У FTC зазначають, що компанія спеціально ускладнила процедуру виходу з програми. Мета цього процесу була не дозволити користувачеві покинути програму, а утримати його в ній, вважає регулятор.

"Amazon обманом заманювала людей у регулярні підписки без їхньої згоди, що не тільки засмучувало користувачів, а й коштувало їм значних витрат", - заявила глава FTC Ліна Хан.

Amazon оголосила в середу, що щорічний захід для клієнтів сервісу Prime, під час якого проводять великий розпродаж, цього року відбудеться 11-12 липня.

Власник однієї з найбільших у США мережі дисконтних магазинів Target Corp. проведе аналогічний захід для своїх клієнтів 9-15 липня.