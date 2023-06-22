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07:27 22.06.2023

У Молдові мають намір домогтися скорочення кількості дипломатів і співробітників посольства РФ у Кишиневі

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У Молдові мають намір домогтися скорочення кількості дипломатів і співробітників посольства РФ у Кишиневі

Депутат від панівної в Молдові партії "Дія і солідарність" (PAS) Андріан Кептонар заявив, що Кишинів має намір домогтися скорочення кількості дипломатів і співробітників посольства Росії в республіці.

"Йдеться не лише про дипломатів. У посольстві працюють близько 40 дипломатів і співробітників, є ще близько 40 осіб технічного персоналу, які займаються налаштуванням антен на даху посольства Росії. Тобто, займаються шпигунством. Усі вони з сім'ями. Загалом, наскільки я знаю, близько 150 осіб проживає в кампусі посольства Росії. А в нас у Москві було шість дипломатів, одного видворили як захід у відповідь. Залишилося п'ять", - заявив у середу на телеканалі ExclusivTV Кептонар.

За його словами, концепція встановлення кількості дипломатів на паритетній основі передбачена конвенціями про дипломатичні відносини.

"Це абсолютно нормально, щоб країни вирішували питання про скорочення або збільшення штату на основі принципу паритету", - сказав депутат.

Кептонар вважає, що в даному випадку це є необхідним заходом для гарантування безпеки держави. "Щоб зберегти стабільність і убезпечити нашу країну, ми змушені скоротити кількість співробітників посольства Росії", - заявив Кептонар.

За словами депутата, зараз ці питання обговорює парламентська комісія і міністерство закордонних справ і європейської інтеграції.

"Буде ухвалено відповідне рішення. Буде надано достатньо - від одного до кількох місяців, щоб у посольстві визначили, хто повинен залишитися, а хто повинен покинути Молдову", - сказав Кептонар.

 

 

Теги: #молдова #посольство #росія #скорочення

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