Кулеба обговорив із главою МЗС Азербайджану гуманітарне співробітництво та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим гуманітарне співробітництво та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну, повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Азербайджан залишається найважливішим партнером України. Міністр провів переговори з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим щодо гуманітарного співробітництва та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну", - ідеться в повідомленні МЗС у телеграм-каналі.