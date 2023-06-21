Кулеба обговорив із главою МЗС Азербайджану гуманітарне співробітництво та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим гуманітарне співробітництво та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну, повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.
"Азербайджан залишається найважливішим партнером України. Міністр провів переговори з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим щодо гуманітарного співробітництва та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну", - ідеться в повідомленні МЗС у телеграм-каналі.