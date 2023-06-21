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21:40 21.06.2023

Кулеба обговорив із главою МЗС Азербайджану гуманітарне співробітництво та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим гуманітарне співробітництво та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну, повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Азербайджан залишається найважливішим партнером України. Міністр провів переговори з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим щодо гуманітарного співробітництва та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну", - ідеться в повідомленні МЗС у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #азербайджан #інвестиції #переговори

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