Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, зруйновано приватні будинки, пошкоджено лінію електропередач

Російські окупанти в середу, 21 червня, чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Били по Мирівській громаді, та найбільше – ПО Нікополю. До міста прилетіли майже три десятки снарядів Із важкої артилерії. Люди не постраждали. Але є руйнування. Пошкоджені чотири приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Побита лінія електропередач", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що обстеження території триває.