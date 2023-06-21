Події

20:38 21.06.2023

У прикордонному Вовчанську рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожими обстрілами

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У прикордонному Вовчанську рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожими обстрілами

У середу, 21 червня, о 16:05 російські окупаційні війська обстріляли територію приватного підприємства у Вовчанську Харківської області, виникла пожежа.

"Унаслідок ударів загорівся дах і конструкції будівлі недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 кв. м. До гасіння пожежі залучалися рятувальники з Вовчанська та селища Білий Колодязь, загалом дві одиниці техніки та 10 людей особового складу. О 18:40 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Теги: #пожежа #обстріли #харківщина

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