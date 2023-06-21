Події

20:19 21.06.2023

Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні

1 хв читати
Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Болгарії готує новий пакет військової допомоги для України відповідно до українських запитів і наявних ресурсів, заявив прем'єр-міністр Болгарії Тодор Тагарев, повідомляє агентство "БГНЕС".

"За обсягом допомогу буде надано в тому самому обсязі, що й минулого разу. Ми дістаємо зі складів те, що перебуває у справному стані, має більший ресурс, але, скажімо, 30-40 і більше років, а там із вартістю завжди є питання, що саме ми маємо на увазі і як ця вартість розраховується", - розповів Тагарев.

Водночас він зазначив, що питання про надання основної бойової техніки наразі не обговорюється.

 

Теги: #допомога #підготовка #болгарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 21.06.2023
Міністр соцполітики ратує за створення в Україні однієї універсальної допомоги, "яка дасть змогу родині вийти в самостійність"

Міністр соцполітики ратує за створення в Україні однієї універсальної допомоги, "яка дасть змогу родині вийти в самостійність"

14:48 21.06.2023
Іспанія виділяє допомогу для оснащення шкіл укриттями та підтримки жертв сексуального насильства, а також мобілізує гумдопомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Іспанія виділяє допомогу для оснащення шкіл укриттями та підтримки жертв сексуального насильства, а також мобілізує гумдопомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

14:15 21.06.2023
Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

07:28 21.06.2023
У Пентагоні помилилися на $6 млрд в оцінці поставленої Україні зброї

У Пентагоні помилилися на $6 млрд в оцінці поставленої Україні зброї

08:55 20.06.2023
ЄС має намір виділити Україні фінансову допомогу в розмірі близько 50 млрд євро

ЄС має намір виділити Україні фінансову допомогу в розмірі близько 50 млрд євро

07:21 20.06.2023
Ізраїльські організації стали надійними партнерами у навчанні українських фахівців, які допомагають травмованим під час війни - Олена Зеленська

Ізраїльські організації стали надійними партнерами у навчанні українських фахівців, які допомагають травмованим під час війни - Олена Зеленська

18:52 19.06.2023
Кабмін затвердив порядок виплати одноразової допомоги в 5 тис. грн для тих, хто проживає в зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях, - Шмигаль

Кабмін затвердив порядок виплати одноразової допомоги в 5 тис. грн для тих, хто проживає в зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях, - Шмигаль

20:53 16.06.2023
Представники ООН передали гуманітарну допомогу жителям Херсонщини

Представники ООН передали гуманітарну допомогу жителям Херсонщини

02:45 16.06.2023
Іспанія надасть Україні 20 БТР, польовий госпіталь та 4 відремонтованих Leopard 2

Іспанія надасть Україні 20 БТР, польовий госпіталь та 4 відремонтованих Leopard 2

00:48 16.06.2023
Навчання українських пілотів незабаром розпочнеться, йде підготовка до створення навчального центру F-16 у Східній Європі

Навчання українських пілотів незабаром розпочнеться, йде підготовка до створення навчального центру F-16 у Східній Європі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

Протягом доби ворог завдав понад 30 авіаударів, застосував шість БПЛА Shahed-136/131

Українські підрозділи збили російський вертоліт - Генштаб ЗСУ

Прем'єр Латвії: Ми відправимо весь наш парк вертольотів в Україну

На таврійському напрямку українські сили продовжують просування, успіхи вже помітні - Тарнавський

ОСТАННЄ

ЄБРР планує фінансову підтримку Укргідроенерго, Укренерго і Нафтогазу на 600 млн євро

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, зруйновано приватні будинки, пошкоджено лінію електропередач

У прикордонному Вовчанську рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожими обстрілами

"Київтеплоенерго" попереджає про фейкові рекламні послуги з повірки лічильників

В приграничном Волчанске спасатели потушили масштабный пожар, спровоцированный вражескими обстрелами

Мінцифри запустило послугу закриття ФОП у "Дії"

Україна та Велика Британія на полях URC2023 домовилися про створення фонду з відновлення енергетики на £62 млн

У центрі Парижа загорівся 4-поверховий будинок, є постраждалі

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

Під загрозою розграбування в Запорізькій області перебувають 15 загальнонаціональних цивілізаційних пам'яток, розташованих на березі Дніпра і Каховки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА