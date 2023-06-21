Події

19:12 21.06.2023

Кулеба і нова очільниця МЗС Румунії провели першу зустріч, обговорили активізацію двостороннього співробітництва

1 хв читати
Кулеба і нова очільниця МЗС Румунії провели першу зустріч, обговорили активізацію двостороннього співробітництва

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в Лондоні вперше провів зустріч із новопризначеною міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску, обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва.

"Перша особиста зустріч із новою міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску. Ми обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва, щоб повністю реалізувати потенціал наших добросусідських відносин. Я подякував Румунії за її підтримку членства України в НАТО", - написав Кулеба у твіттері.

 

 

 

Теги: #мзс #зустріч #співробітництво #румунія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:47 20.06.2023
Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених - речник МЗС

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених - речник МЗС

08:08 20.06.2023
На Лондонській конференції західні партнери оголосять про конкретні фінансові внески у відновлення України

На Лондонській конференції західні партнери оголосять про конкретні фінансові внески у відновлення України

14:33 19.06.2023
МЗС України вкотре звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити консула до українських військовополонених - Ніколенко

МЗС України вкотре звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити консула до українських військовополонених - Ніколенко

09:44 19.06.2023
Делегація ЗСУ взяла участь у зустрічі командувачів оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки

Делегація ЗСУ взяла участь у зустрічі командувачів оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки

17:00 17.06.2023
У Румунії зафіксовано землетрус магнітудою 4,1 бала за шкалою Ріхтера

У Румунії зафіксовано землетрус магнітудою 4,1 бала за шкалою Ріхтера

11:12 15.06.2023
Глава Пентагону і Резніков зустрілися перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

Глава Пентагону і Резніков зустрілися перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

03:28 12.06.2023
Трюдо: Ми підтримуватимемо ініціативи в галузі психічного здоров'я, щоб пом'якшити довгострокові наслідки війни для українських солдатів

Трюдо: Ми підтримуватимемо ініціативи в галузі психічного здоров'я, щоб пом'якшити довгострокові наслідки війни для українських солдатів

13:28 06.06.2023
Україна має намір скликати засідання Радбезу ООН і закликає країни G7 та ЄС розглянути нові санкції проти РФ через підрив Каховської ГЕС - МЗС

Україна має намір скликати засідання Радбезу ООН і закликає країни G7 та ЄС розглянути нові санкції проти РФ через підрив Каховської ГЕС - МЗС

12:47 06.06.2023
МЗС України розкритикувало пост ООН про "святкування" дня російської мови після підриву Каховської ГЕС

МЗС України розкритикувало пост ООН про "святкування" дня російської мови після підриву Каховської ГЕС

20:27 05.06.2023
Очільник МЗС Великої Британії: Найшвидший шлях до миру - виведення Путіним його військ з території України

Очільник МЗС Великої Британії: Найшвидший шлях до миру - виведення Путіним його військ з території України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

Протягом доби ворог завдав понад 30 авіаударів, застосував шість БПЛА Shahed-136/131

Українські підрозділи збили російський вертоліт - Генштаб ЗСУ

Прем'єр Латвії: Ми відправимо весь наш парк вертольотів в Україну

На таврійському напрямку українські сили продовжують просування, успіхи вже помітні - Тарнавський

ОСТАННЄ

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

Під загрозою розграбування в Запорізькій області перебувають 15 загальнонаціональних цивілізаційних пам'яток, розташованих на березі Дніпра і Каховки

Посол Японії провів зустріч із командувачем Нацгвардії України

Протягом доби ворог завдав понад 30 авіаударів, застосував шість БПЛА Shahed-136/131

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження противника

Українські підрозділи збили російський вертоліт - Генштаб ЗСУ

Додаткові судна долучилися до пошуку зниклого в Атлантиці батискафа

Прем'єр Латвії: Ми відправимо весь наш парк вертольотів в Україну

КМДА: Обраний судом запобіжний захід голові Департаменту муніципальної безпеки унеможливлює його участь у заходах із ліквідації надзвичайних ситуацій

На таврійському напрямку українські сили продовжують просування, успіхи вже помітні - Тарнавський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА