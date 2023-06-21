Кулеба і нова очільниця МЗС Румунії провели першу зустріч, обговорили активізацію двостороннього співробітництва

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в Лондоні вперше провів зустріч із новопризначеною міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску, обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва.

"Перша особиста зустріч із новою міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску. Ми обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва, щоб повністю реалізувати потенціал наших добросусідських відносин. Я подякував Румунії за її підтримку членства України в НАТО", - написав Кулеба у твіттері.