Події

16:41 21.06.2023

Єрмак відзначає реалізацію в Україні судової, податкової та антиолігархічної реформ

1 хв читати
Єрмак відзначає реалізацію в Україні судової, податкової та антиолігархічної реформ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в країні запущено реформи, включно зі зміцненням судової гілки влади та відмовою від олігархічної системи, а також спрощенням податкової системи.

"Ми також боремося за прозорість і нульову терпимість до корупції та хабарництва", - сказав він, виступаючи через відеозв'язок на Конференції з відновлення в Лондоні.

"Одна з інших наших цілей - забезпечити розвиток потужної армії. Тому це в спільних інтересах, наших і наших партнерів, щоб ми працювали разом", - сказав він.

Єрмак також наголосив, що Україні "потрібна безпека для того, щоб забезпечити такий економічний розвиток".

"Так, Україна повинна стати членом НАТО і мати гарантії безпеки. Ми розуміємо, що ті труднощі, з якими ми стикаємося, великі й постійні. Тому ми маємо працювати разом, у єдності, як ми робили весь цей рік. І ми віримо, що ми разом зможемо ефективно подолати ці труднощі", - зазначив він.

"Росія тягне весь світ у минуле, а українці прагнуть і зосереджуються на майбутньому. І тому разом з вами ми можемо і повинні забезпечити та побудувати безпечне майбутнє для нас і майбутніх поколінь", - заявив глава Офісу президента.

Теги: #реформи #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 16.06.2023
Путін готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав - Єрмак про ракетну атаку Києва

Путін готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав - Єрмак про ракетну атаку Києва

10:57 16.06.2023
Єрмак закликав ЄС активніше залучати українську команду до санкційної роботи

Єрмак закликав ЄС активніше залучати українську команду до санкційної роботи

10:01 15.06.2023
Єрмак у розмові з Салліваном наголосив на необхідності посилення повітряного щита України

Єрмак у розмові з Салліваном наголосив на необхідності посилення повітряного щита України

00:10 15.06.2023
Єрмак із радником прем'єра Великої Британії з нацбезпеки обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Єрмак із радником прем'єра Великої Британії з нацбезпеки обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

20:57 13.06.2023
Єрмак очікує, що Індія візьме участь у Саміті миру, - розмова з радником прем'єра

Єрмак очікує, що Індія візьме участь у Саміті миру, - розмова з радником прем'єра

13:52 13.06.2023
Російські окупанти обстріляли Білозерку, загинув священик - Єрмак

Російські окупанти обстріляли Білозерку, загинув священик - Єрмак

02:25 10.06.2023
G7 вбачають пріоритетами України на 3 міс. відновлення декларування, посилення САП та НАБУ та забезпечення конституційного правосуддя

G7 вбачають пріоритетами України на 3 міс. відновлення декларування, посилення САП та НАБУ та забезпечення конституційного правосуддя

17:31 09.06.2023
Бізнес, експерти та влада обговорили ключові інституційні зміни для відновлення України

Бізнес, експерти та влада обговорили ключові інституційні зміни для відновлення України

13:44 07.06.2023
На Дніпропетровщині розпочався масовий мор риби внаслідок підриву Каховської ГЕС - Єрмак

На Дніпропетровщині розпочався масовий мор риби внаслідок підриву Каховської ГЕС - Єрмак

15:30 06.06.2023
Руйнування окупантами Каховської ГЕС може бути прирівняне до використання зброї масового знищення - Єрмак

Руйнування окупантами Каховської ГЕС може бути прирівняне до використання зброї масового знищення - Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Латвії: Ми відправимо весь наш парк вертольотів в Україну

На таврійському напрямку українські сили продовжують просування, успіхи вже помітні - Тарнавський

У розслідуваннях СБУ - майже 500 підозрюваних із військово-політичного керівництва РФ і командування армією

Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

Шмигаль: Після війни ми очікуємо справжнього буму в розвитку ВПК в Україні

ОСТАННЄ

Додаткові судна долучилися до пошуку зниклого в Атлантиці батискафа

Прем'єр Латвії: Ми відправимо весь наш парк вертольотів в Україну

КМДА: Обраний судом запобіжний захід голові Департаменту муніципальної безпеки унеможливлює його участь у заходах із ліквідації надзвичайних ситуацій

На таврійському напрямку українські сили продовжують просування, успіхи вже помітні - Тарнавський

У розслідуваннях СБУ - майже 500 підозрюваних із військово-політичного керівництва РФ і командування армією

Велика Британія після закінчення війни навчатиме українських моряків

Незважаючи на ворожі обстріли, у Херсоні відновлюють газо- та електропостачання - глава МВС

Іспанія виділяє допомогу для оснащення шкіл укриттями та підтримки жертв сексуального насильства, а також мобілізує гумдопомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

Німеччина випередила Польщу за кількістю українських біженців - ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА