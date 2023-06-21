Єрмак відзначає реалізацію в Україні судової, податкової та антиолігархічної реформ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в країні запущено реформи, включно зі зміцненням судової гілки влади та відмовою від олігархічної системи, а також спрощенням податкової системи.

"Ми також боремося за прозорість і нульову терпимість до корупції та хабарництва", - сказав він, виступаючи через відеозв'язок на Конференції з відновлення в Лондоні.

"Одна з інших наших цілей - забезпечити розвиток потужної армії. Тому це в спільних інтересах, наших і наших партнерів, щоб ми працювали разом", - сказав він.

Єрмак також наголосив, що Україні "потрібна безпека для того, щоб забезпечити такий економічний розвиток".

"Так, Україна повинна стати членом НАТО і мати гарантії безпеки. Ми розуміємо, що ті труднощі, з якими ми стикаємося, великі й постійні. Тому ми маємо працювати разом, у єдності, як ми робили весь цей рік. І ми віримо, що ми разом зможемо ефективно подолати ці труднощі", - зазначив він.

"Росія тягне весь світ у минуле, а українці прагнуть і зосереджуються на майбутньому. І тому разом з вами ми можемо і повинні забезпечити та побудувати безпечне майбутнє для нас і майбутніх поколінь", - заявив глава Офісу президента.