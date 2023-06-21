Події

16:00 21.06.2023

Велика Британія після закінчення війни навчатиме українських моряків

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Велика Британія після закінчення війни навчатиме українських моряків

Після закінчення війни Велика Британія готуватиме на базі своїх тренінгових центрів українських моряків, а також продовжить навчання українських авіадиспетчерів, заявив міністр транспорту Британії Марк Гарпер на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні.

"Можу оголосити про нові зобов'язання щодо забезпечення двостороннього співробітництва в транспортній сфері. Щойно війна закінчиться, ми фінансуватимемо тренінги українських моряків із використанням віртуальної реальності на території Британії. Також працюємо над навчанням українських авіадиспетчерів, щоб прискорити відновлення сектора цивільної авіації після війни", - сказав він.

Гарпер нагадав, що Британія передала Україні пакет допомоги для залізниці. Але оскільки Світовий банк оцінив вартість комплексної реконструкції "Укрзалізниці" в $400 млрд, для розширення допомоги потрібне залучення міжнародної підтримки, зокрема приватного сектора.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримала обладнання для швидкого відновлення залізничних мостів від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited.

Теги: #моряки #україна #велика_британія

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