Незважаючи на ворожі обстріли, у Херсоні відновлюють газо- та електропостачання - глава МВС

Рятувальники та комунальні служби, незважаючи на постійні ворожі обстріли Херсона, продовжують ліквідувати наслідки підриву окупантами греблі Каховської ГЕС - поетапно відкачують воду і відновлюють газо- та електропостачання в будинках, вирішують питання із забезпеченням водою, зазначає міністр внутрішніх справ України, керівник робіт із ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС Ігор Клименко.

В ефірі національного телемарафону в середу, говорячи про результати проведених робіт, міністр зазначив, що "є позитивні новини і є негативні".

"Із позитивних - перший автобус буде заходити на територію мікрорайону Острів, буде завозити людей через блокпост. На сьогодні ми можемо відновити газопостачання чотирьох багатоповерхових будинків із 51", - сказав він.

Водночас, за словами Клименка, великі намиви мулу і бруду нашаруванням від 30 до 70 см не дають змоги просуватися глибше в мікрорайон.

"Зараз тут працюють підрозділи ДСНС і житлово-комунального сектору Херсонщини та інших областей нашої держави, які приїхали сюди, щоб максимально швидко повернути життя на цю територію", - додав він.

Крім того, за словами міністра, ворог не припиняє обстрілювати Херсон. "Йдуть постійні обстріли Херсона і безпосередньо мікрорайону Острів, де проводяться ліквідаційні заходи - кожні п'ять хвилин йде обстріл зі сторони противника", - розповів міністр.

Клименко нагадав, що у вівторок, 20 червня, вісім співробітників ДСНС дістали поранень й один загинув під час робіт із ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Водночас, як наголосив глава МВС, рятувальники та комунальні служби продовжують працювати.

"За тиждень, думаю, буде вже більше абонентів, підключених до електропостачання", - додав він.

За словами глави МВС, набагато складніше справи йдуть із бурінням свердловин. "Їх треба кілька десятків пробурити в Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і - найбільше - у Херсонській області... Наприклад, на глибину 100 м свердловина дає виключно технічну воду. Тому питання підвезення і забезпечення питною водою наразі стоїть дуже гостро", - розповів Клименко.

Він додав: "Ми забезпечимо всі потреби населення, але ми не забуваємо в подальшому і про меліорацію - це стосується і полів, і домашніх господарств".

Також глава МВС відзначив високий рівень мінної небезпеки. "Наразі ми знайшли 62 міни і вже ліквідували їх", - сказав міністр.

Клименко повідомив, що 593 будинки на Херсонщині залишаються підтопленими.

"Вода, електроенергія, виплати і безпека - це основне на сьогодні... місяць-два ще проводитимемо роботи... Щодо маслянистої плями (плівка мазуту, що витекла з машинного відділення після підриву греблі ГЕС - ІФ-У), то ми 1,5 кв. км уже прибрали, відповідні реагенти засипали, щоб ті 10 кв. км плями, які є, найближчими тижнями ліквідувати", - підсумував міністр.