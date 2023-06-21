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12:07 21.06.2023

Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

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Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

Росія прагнутиме знищити те, що не може захопити, і це саме росіяни хочуть зробити з економікою України, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Перед цією жахливою війною економіка України ставала величезною інвестиційною можливістю. Це була житниця Європи, щомісяця експортувала мільйони тонн продовольства і зерна, входила до п'ятірки найбільших експортерів заліза, руди і сталі. Лідер у сфері енергетики, що просуває відновлювані джерела енергії, водень та електромобілі. І також країна стартапів, яка допомогла створити такі імена, як PayPal, WhatsApp і Revolut, із процвітаючим технологічним сектором, у якого фактично був рекордний 2022 рік", - сказав Сунак, відкриваючи Конференцію з питань відновлення України (URC2023) у Лондоні.

Він наголосив, що такі можливості все ще існують на сьогодні для країни, і "війна лише довела, що Україна може багато запропонувати".

"Коли я був у Києві в листопаді минулого року, я сам у цьому переконався. Я побачив неймовірний дух України. Так, дух сили і непокори, але також винахідливості й новаторства", - наголосив прем'єр Великої Британії.

Сунак також зазначив, що взимку Росія намагалася зруйнувати енергосистему України, однак завдяки "неймовірній винахідливості та непокорі Україна повернула енергосистему до роботи, і українці навіть можуть почати експортувати електроенергію назад у Європу".

"Як ми бачили в Бахмуті та Маріуполі, те, що Росія не може взяти, вона прагнутиме знищити. Те саме вони хочуть зробити з економікою України. І масштаб проблеми реальний. Війна призвела до падіння ВВП України на 29% минулого року", - заявив Сунак.

Теги: #україна #економiка #сунак

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