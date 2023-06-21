На Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області тривають особливо важкі бої

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на сході країни, тривають важкі бої, на напрямку Білогорівка - Шипилівка українські сили вели наступальні дії, мали частковий успіх, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

Він зазначив, що на напрямку Білогорівка - Шипилівка українські сили вели наступальні дії, мали частковий успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.