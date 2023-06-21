Події

07:38 21.06.2023

У результаті нічної атаки РФ на Хмельниччині зайнялася будівля та сталися аварійні відключення електроенергії

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У результаті нічної атаки РФ на Хмельниччині зайнялася будівля та сталися аварійні відключення електроенергії

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей, сталося загоряння та аварійні відключення світла, повідомляє речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

"У Хмельницькій області вночі було чути вибухи - ОВА. В одній із громад через падіння уламків загорілася будівля та сталися аварійні відключення світла", - написав він у телеграмі в середу вранці.

 

 

 

Теги: #рф #хмельницька #обстріли

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