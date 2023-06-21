У Пентагоні помилилися на $6 млрд в оцінці поставленої Україні зброї

Пентагон переоцінив військову допомогу, надану від США Україні, приблизно на $6 млрд, передає видання "Європейська правда" у вівторок увечері.

Аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю обладнання на 6,2 мільярда доларів, як передає видання, про це у вівторок на брифінгу повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, помилка полягала в тому, що Пентагон рахував вартість техніки, що замінює передану техніку, а не реальну вартість переданої зброї, яка менша з урахуванням зносу, "тим самим завищуючи вартість устаткування, яке було вилучено з американських запасів і надано Україні", - цитує "Європейська правда" Сінгх.

"Ми підтвердили, що для 2023-го фінансового року (спливає 30 вересня. - ІФ-У) остаточний розрахунок становить 3,6 мільярда доларів, а для 2022-го - 2,6 мільярда доларів, тобто лише 6,2 мільярда доларів", - додала представниця Пентагону.

Видання повідомляє, що після виявлених помилок Пентагон отримав нові вказівки щодо оцінки вартості наданого Україні обладнання, щоб гарантувати точний облік.

Повідомляється, що таким чином переоцінка військової допомоги Україні може говорити про те, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважали раніше, а отже, потреба узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги для України між Білим домом і Конгресом може поки що не виникнути.