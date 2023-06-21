Події

07:25 21.06.2023

ЗС України за добу відбили 40 атак РФ

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ЗС України за добу відбили 40 атак РФ

За минулу добу ЗСУ відбили близько 40 атак окупантів, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках, повідомили в Генштабі.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень", - повідомляється в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці у середу.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна - Ямполівка.

На бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку Оріхове-Василівка Донецької області.

На авдіївському напрямку проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки.

На шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Новомихайлівки, успіху не мав.

У запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється.

 

 

 

Теги: #війна #зведення

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