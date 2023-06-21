Події

06:29 21.06.2023

Внаслідок обстрілу окупантами Сумщини пошкоджено 3 три приватні будинки – ОВА

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Внаслідок обстрілу окупантами Сумщини пошкоджено 3 три приватні будинки – ОВА

Російські окупаційні війська 14 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області, пролунало понад 100 вибухів, від атаки постраждали 7 громад, повідомляє обласна військова адміністрація у вівторок увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 109 вибухів. Обстріляли Юнаківську, Краснопільську, Хотинську, Білопольську, Середино-Будську, Новослобідську, Великописарівську громади", - сказано в повідомленні в Телеграм.

Зокрема по Юнаківській громаді здійснено артобстріл (було 7 вибухів). Окрім того, ворог обстріляв громаду з міномету (зафіксовано 5 вибухів). Внаслідок атаки пошкоджено два приватні домоволодіння та одну господарську споруду.

До того ж, росіяни обстріляли Краснопільську громаду з міномету (було 3 вибухи) та здійснили обстріл із АГС (29 вибухів).

Новослобідська, Середино-Будська, Великописарівська та Білопольська громади потрапили під мінометний вогонь супротивника, у громадах пролунало п'ять, дванадцять, чотирнадцять та одинадцять вибухів відповідно.

Крім того, по Білопільській окупанти здійснили артилерійський обстріл (зафіксовано 13 вибухів).

На територію Хотинської громади ворог скинув 10 мін.

 

Теги: #україна #обстріли #сумська #прикордоння

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