Українські воїни на півдні та сході фізично очищають Україну – Зеленський

Українські воїни на півдні, на сході активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що держава зла більше ніколи не матиме можливості привнести зло в Україну", - сказав він.

Зеленський також висловив співчуття рідним та близьким загиблих у вівторок у Херсонській області рятувальників.

"Вісім співробітників ДСНС було поранено. Один, на жаль, загинув. Мої співчуття рідним та близьким. Українські воїни обов'язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість", - сказав він.

Він сказав, що "кожен такий російський удар, кожен російський теракт – щоразу аргумент, що немає і не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі. Вбивцям та терористам тут місця немає і ніколи не буде".