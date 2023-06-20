Події

22:43 20.06.2023

Українські воїни на півдні та сході фізично очищають Україну – Зеленський

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Українські воїни на півдні та сході фізично очищають Україну – Зеленський

Українські воїни на півдні, на сході активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що держава зла більше ніколи не матиме можливості привнести зло в Україну", - сказав він.

Зеленський також висловив співчуття рідним та близьким загиблих у вівторок у Херсонській області рятувальників.

"Вісім співробітників ДСНС було поранено. Один, на жаль, загинув. Мої співчуття рідним та близьким. Українські воїни обов'язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість", - сказав він.

Він сказав, що "кожен такий російський удар, кожен російський теракт – щоразу аргумент, що немає і не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі. Вбивцям та терористам тут місця немає і ніколи не буде".

Теги: #україна #війна #схід #контрнаступ #південь

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