Україна очікує на підписання низки важливих угод і меморандумів за підсумками Конференції з відновлення в Лондоні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про очікування важливих угод, меморандумів і декларацій за результатами Конференції з відновлення України в Лондоні, яка стартує в середу, 21 червня.

"Починаємо роботу в Лондоні для участі в Конференції з відновлення України", - написав Шмигаль у Телеграмі у вівторок увечері.

Прем'єр наголосив, що акцент у діалозі з міжнародними партнерами буде поставлено на якнайшвидше відновлення України, зокрема й залучення приватних інвестицій у перспективні напрями, а також на розвиток міжрегіонального партнерства."За підсумками конференції в Лондоні очікуємо на підписання низки важливих угод, меморандумів, декларацій, які прискорять наше відновлення і розвиток", - резюмував Шмигаль.

