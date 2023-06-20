Події

21:57 20.06.2023

Україна очікує на підписання низки важливих угод і меморандумів за підсумками Конференції з відновлення в Лондоні

1 хв читати
Україна очікує на підписання низки важливих угод і меморандумів за підсумками Конференції з відновлення в Лондоні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про очікування важливих угод, меморандумів і декларацій за результатами Конференції з відновлення України в Лондоні, яка стартує в середу, 21 червня.

"Починаємо роботу в Лондоні для участі в Конференції з відновлення України", - написав Шмигаль у Телеграмі у вівторок увечері.

Прем'єр наголосив, що акцент у діалозі з міжнародними партнерами буде поставлено на якнайшвидше відновлення України, зокрема й залучення приватних інвестицій у перспективні напрями, а також на розвиток міжрегіонального партнерства."За підсумками конференції в Лондоні очікуємо на підписання низки важливих угод, меморандумів, декларацій, які прискорять наше відновлення і розвиток", - резюмував Шмигаль.

 

 

Теги: #відновлення #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 20.06.2023
Допомогу для відновлення України потрібно надавати ефективно, поспіх не завжди корисний - глава британського МЗС

Допомогу для відновлення України потрібно надавати ефективно, поспіх не завжди корисний - глава британського МЗС

18:56 19.06.2023
За результатами конференції в Лондоні очікуємо укладення низки важливих угод і меморандумів для прискорення відновлення та розвитку країни - Шмигаль

За результатами конференції в Лондоні очікуємо укладення низки важливих угод і меморандумів для прискорення відновлення та розвитку країни - Шмигаль

16:23 19.06.2023
Робота з метою використання заморожених у ЄС активів РФ для України триває - ЄК

Робота з метою використання заморожених у ЄС активів РФ для України триває - ЄК

15:51 19.06.2023
На конференції з відновлення України в Лондоні буде презентовано центр TechBridge і фонд підтримки проєктів у "зеленій енергетиці"

На конференції з відновлення України в Лондоні буде презентовано центр TechBridge і фонд підтримки проєктів у "зеленій енергетиці"

14:50 19.06.2023
Конференція з відновлення України в Лондоні збере понад 1000 осіб із 61 країни

Конференція з відновлення України в Лондоні збере понад 1000 осіб із 61 країни

11:19 18.06.2023
У Київській області стартувало відновлення сьомого будинку в рамках програми фандрейзингової платформи UNITED24

У Київській області стартувало відновлення сьомого будинку в рамках програми фандрейзингової платформи UNITED24

15:43 17.06.2023
У Київській області в рамках UNITED24 відновлюють 7 багатоквартирних будинків - голова ОВА

У Київській області в рамках UNITED24 відновлюють 7 багатоквартирних будинків - голова ОВА

23:43 14.06.2023
Конференція у Лондоні об 'єднає зусилля для відновлення нашої країни – Зеленський

Конференція у Лондоні об 'єднає зусилля для відновлення нашої країни – Зеленський

15:22 13.06.2023
Єврокомісія готує пілотний проєкт гарантій експорту в Україну і сприяє страхуванню воєнних ризиків - віцепрезидент

Єврокомісія готує пілотний проєкт гарантій експорту в Україну і сприяє страхуванню воєнних ризиків - віцепрезидент

18:53 10.06.2023
Український Червоний Хрест продовжить допомогу у відновленні Київщини

Український Червоний Хрест продовжить допомогу у відновленні Київщини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: Противник веде наступальні дії на лиманському, бахмутському та шахтарському напрямках, обороняється - на запорізькому та херсонському

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених - речник МЗС

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема ставок-охолоджувач - Буданов

Буданов: Підрозділу РФ, який був на Каховській ГЕС, наказали негайно евакуюватися за півгодини до підриву

Українські сили просуваються на таврійському напрямку, втрати ворога вбитими і пораненими понад п'ять рот за добу - Тарнавський

ОСТАННЄ

Нацбанк скасував визначення незначного зносу іноземних банкнот

Кулеба з Блінкеном обговорили контрнаступ України і майбутній Вільнюський саміт

П'ятеро людей загинули через обстріли росіян під час ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Корнієнко закликав парламенти дев'яти європейських держав визнати дії РФ проти України актами тероризму

Генштаб: У Мангуші та Новоазовську Донецької області окупанти обладнали пункти фільтрації, де у громадян перевіряють речі та знімають відбитки пальців

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по живій силі ворога, два - по ЗРК, ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, три станції РЕБ і 17 артпідрозділів

Росіяни обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, постраждала людина, пошкоджено інфраструктуру

Генштаб: Противник веде наступальні дії на лиманському, бахмутському та шахтарському напрямках, обороняється - на запорізькому та херсонському

Командувач ПС ЗСУ вручив нагороди воїнам, які забезпечують бойову роботу ЗРК Patriot

Сили оборони збили 32 із 35 БПЛА типу "Shahed", які атакували Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА