Події

19:57 20.06.2023

Росіяни обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, постраждала людина, пошкоджено інфраструктуру

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Росіяни обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, постраждала людина, пошкоджено інфраструктуру

Протягом дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину, поранено чоловіка, пошкоджено будівлі та дві лінії електропередач, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Ворог випустив із важкої артилерії понад два десятки снарядів. А ще скинув боєприпас із БпЛА. Дісталося Нікополю і Марганецькій громаді", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією Лисака, постраждав 74-річний чоловік. "Із пораненням голови і струсом мозку його доправили до лікарні", - написав він.

Крім того, пошкоджено їдальню, адмінбудівлю, спортивний об'єкт, 8 приватних будинків, три автомобілі, дві лінії електропередач.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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