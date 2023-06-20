Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомили про підозру у справі про закрите укриття

Правоохоронці повідомили про підозру в неналежному виконанні службових обов'язків директору Департаменту муніципальної безпеки Роману Ткачуку, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Сьогодні слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві вручило підозру директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку. У рамках кримінального провадження він підозрюється у нібито неналежному виконанні службових обов'язків", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті у вівторок.

У КМДА уточнюють, що йдеться про питання фонду захисних споруд і випадок у Деснянському районі Києва, коли внаслідок російських обстрілів загинули люди.

Правоохоронці вручили підозру Ткачуку на робочому місці. Наразі йому визначають запобіжний захід. Ткачук і Департамент муніципальної безпеки співпрацюють зі слідством і надають доступ до запитуваної наявної документації.

"Роман Ткачук працює рятувальником близько 17 років. Очолив управління з питань цивільного захисту КМДА у 2018 році. Безпосередньо бере участь в операціях з ліквідації надзвичайних ситуацій у столиці. Має відзнаку МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" ІІ ступеня, відзнаку МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" І ступеня, почесну відзнаку Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України "Орден – "Честь і слава", - зазначено в повідомленні.

Під час воєнного стану Департамент муніципальної безпеки підпорядкований Київській міській військовій адміністрації.

Як уточнили в Київській міській прокуратурі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва в межах провадження щодо загибелі та травмування людей через недопуск до укриття під час повітряної тривоги повідомлено про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як нагадали в прокуратурі, 1 червня 2023 року в Деснянському районі міста Києва від дії вражаючих факторів вибуху ракети загинули троє людей, зокрема малолітня дитина, ще семеро громадян дістали травми різного ступеня тяжкості. Трагедія сталася біля укриття, розташованого в приміщенні комунального медичного закладу, двері якого були зачинені.

"У ході слідства встановлено, що вказане укриття є фактично єдиною захисною спорудою цивільного захисту, що знаходиться поруч з будинками, в яких мешкали загиблі та травмовані люди. Решта найпростіших укриттів, нанесених на мапу укриттів міста Києва поруч з будинками загиблих та травмованих, станом на 01.06.2023 були фактично відсутні або зачинені", - йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури у фейсбуці у вівторок.

Як повідомляє прокуратура, за результатами досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи цього структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території міста Києва.

"Неналежне виконанням службових обов’язків директором департаменту та відсутність з його боку контролю за утриманням та станом готовності укриттів призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками", - стверджують у прокуратурі.

"Крім того, підозрюваний упродовж часу перебування на вказаній посаді не визначив реальні потреби фонду захисних споруд цивільного захисту у столиці, не надав жодних пропозицій щодо формування бюджету міста з цього питання, не організував роботу щодо створення фонду захисних споруд та не забезпечив дієвий контроль за їх утриманням та станом готовності. Внаслідок цього, з 4 655 захисних споруд цивільного захисту лише 3 041 об’єкт виявився придатним для використання, решта є не придатними та обмежено придатними. Частина придатних для використання захисних споруд постійно знаходились в зачиненому стані", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі вважають, що з метою приховування своєї службової недбалості та створення неправдивого уявлення про ефективність його роботи підозрюваний дав вказівку підлеглим працівникам створити в мережі інтернет мапу укриттів м. Києва та забезпечити її наповнення інформацією про розташування захисних споруд цивільного захисту. Водночас на карту укриттів вносили, зокрема, відомості про захисні споруди (їх адресу, тип, вид, власника, контактний телефон), які фактично були відсутні або не були пристосовані для використання, про що навіть складено акти підрозділами ГУ ДСНС у м. Києві.

"Кияни, будучи введеними в оману інформацією, розміщеною на мапі, після оповіщення про загрозу повітряної атаки вирушали за адресами, за якими укриттів не існувало або вони були зачинені чи не придатні для використання, чим наражали себе на небезпеку", - наголосили в прокуратурі.

З цього приводу з 24 лютого 2022 року до 1 червня 2023 року на адресу очолюваного підозрюваним Департаменту надійшло понад 400 скарг громадян, а також звернення голів РДА, які були залишені без належного реагування.

Як повідомляється, наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими СУ ГУ НП у м. Києві, Деснянського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НП України.