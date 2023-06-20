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17:04 20.06.2023

Буданов: Підрозділу РФ, який був на Каховській ГЕС, наказали негайно евакуюватися за півгодини до підриву

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Буданов: Підрозділу РФ, який був на Каховській ГЕС, наказали негайно евакуюватися за півгодини до підриву

За півгодини до підриву Росією греблі Каховської ГЕС окупаційному підрозділу, який був на тій території, наказали негайно евакуюватися, повідомив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Ця штучно створена техногенна катастрофа - теракт та акт екоциду здійснений свідомо РФ. Усі плітки і чутки про те, що було інакше, не відповідають дійсності. Є багато фактів, які прямо показують, як це відбувалося. Найцікавіше - за півгодини через радіомережу вийшли на підрозділ, який був на Каховській ГЕС, і сказали дуже швидко зібратись і залишити територію. У цей самий час прибула група спецпризначення і сталося те, що сталося", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону.

Він також зазначив, що всі підрозділи військ окупантів, які перебували поруч із ГЕС, справді не знали про те, що відбудеться теракт.

"Це все ще досить закрита інформація, однак я вам абсолютно відверто кажу, що за півгодини був чітко зафіксований вихід в ефір радіомережі до підрозділу, який перебував на Каховській ГЕС. Із чіткою командою негайно евакуюватися з цієї території", - сказав Буданов.

Теги: #буданов #гур_міноборони #каховська_гес

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