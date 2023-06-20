Україна успішно застосувала безпілотник на 1 000 км - "Укроборонпром"

Речниця держконцерну (ДК) "Укроборонпром" Наталія Сад повідомила про успішне застосування українського безпілотника на відстань у 1 000 км.

"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1 000 км", - написала вона у фейсбуці, розмістивши спільний знімок із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком і гендиректором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим.

У січні 2023 року Сад повідомляла, що "розроблення українського ударного дрона дальністю 1 000 км і можливістю корисного навантаження до 75 кг досягла такого етапу, коли про неї не можна нічого говорити".

У жовтні в держконцерні "Укроборонпром" дали зрозуміти, що завершують розроблення українського ударного безпілотника.