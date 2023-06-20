У Брюсселі відкрили виставку про роботу ТЧХУ під час війни

У столиці Бельгії відкрили фотовиставку, присвячену роботі Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) під час повномасштабної агресії Російської Федерації проти України.

"У Брюсселі в Українському хабі, що знаходиться навпроти Європарламенту, відкрилася фотовиставка "Ми поруч", присвячена роботі Українського Червоного Хреста під час повномасштабного вторгнення (РФ - ІФ-У) в Україну", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці у вівторок.

На виставці представлено понад 40 фотографій відомих українських фотографів і волонтерів ТЧХУ.

У день відкриття виставки відбулася панельна дискусія про гуманітарну ситуацію в Україні, про початок процесу відновлення країни та про те, як ТЧХУ допомагає людям під час війни. У дискусії, зокрема, взяли участь генеральний директор ТЧХУ Максим Доценко, голова місії України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов, міжнародний директор Данського Червоного Хреста Петер Клансо.