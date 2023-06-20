Київрада перейменувала ще дві вулиці столиці - Кличко

Київрада дерусифікувала ще дві вулиці в Печерському та Голосіївському районах, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Відтепер вулиця Драгомирова у Печерському районі називається іменем Андрія Верхогляда - майора 72 бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому, захищаючи нашу державу. Увічнили депутати на карті Києва і назву героїчного підрозділу "Карпатська Січ". На честь цього підрозділу перейменували вулицю Гвардійську в Голосіївському районі столиці", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що загалом у Києві вже перейменували 316 міських об'єктів.