Події

11:56 20.06.2023

Київрада перейменувала ще дві вулиці столиці - Кличко

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Київрада перейменувала ще дві вулиці столиці - Кличко

Київрада дерусифікувала ще дві вулиці в Печерському та Голосіївському районах, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Відтепер вулиця Драгомирова у Печерському районі називається іменем Андрія Верхогляда - майора 72 бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому, захищаючи нашу державу. Увічнили депутати на карті Києва і назву героїчного підрозділу "Карпатська Січ". На честь цього підрозділу перейменували вулицю Гвардійську в Голосіївському районі столиці", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що загалом у Києві вже перейменували 316 міських об'єктів.

 

Теги: #кличко #київрада #перейменування

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