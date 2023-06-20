Ворог завдав двох ракетних ударів по Авдіївці - голова Донецької ОВА

Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Авдіївці Донецької області, а також обстріляли місто з танків і артилерії, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"На донецькому напрямку під ранок ворог обстріляв Курахове з артилерії. Авдіївка зазнала двох ракетних ударів, обстрілів з артилерії та танків", - написав Кириленко в телеграм-каналі у вівторок уранці.

Також протягом ночі ворог обстрілював Рай-Олександрівку Миколаївської громади, пошкоджено лінії електропередач.

На горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада — у Залізному поранено одну людину, пошкоджено два будинки, у Дружбі пошкоджено будинок. У Соледарській громаді під вогнем Васюківка і Роздолівка. У Костянтинівській громаді пошкоджено два будинки: у Миколаївці та Червоному.

На лисичанському напрямку внаслідок обстрілів зруйновано два будинки та пошкоджено ще шість у Торському Лиманської громади, також пошкоджено п'ять будинків у Званівці.

Загалом за добу поранень дістали п'ятеро жителів Донецької області.