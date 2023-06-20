Українські війська мають успіх на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб ЗСУ

Українські війська мають успіх на мелітопольському та бердянському напрямках, Сили оборони продовжують наступальні дії на цій території, заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль і Новоданилівка – Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

Ворог зосереджує основні зусилля на ведені оборони та недопущенні просування наших військ, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.