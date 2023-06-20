Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова масована атака ворога

Унаслідок масованого удару окупантів у Запоріжжі та передмісті пошкоджено комунікації, майно та техніку аграріїв, а також популярне місце відпочинку, інформував про наслідки нічного обстрілу голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога

Мішенями рашистів стали комунікації, майно й техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила.

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.