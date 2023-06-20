На лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках тривають важкі бої, за добу було 45 бойових зіткнень

Окупанти зосереджують сили на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, за минулу добу там було 45 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень", - зазначається в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Бударки Харківської області.

На куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населених пунктах Ямпіль, Білогорівка, Сіверськ і Спірне.

На бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Сєверне та Торецьк.

На авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у Авдіївки.

На мар'їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили всі атаки противника в районах Красногорівки, Мар'їнки та Перемоги. Біля двох останніх ворог завдав авіаційних ударів.

На шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару неподалік Великої Новосілки та Золотої Ниви.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Левадного, Зеленого Поля, Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області.