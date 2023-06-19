Події

22:36 19.06.2023

У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені - Зеленський за підсумками Ставки

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У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені - Зеленський за підсумками Ставки


На Ставці Верховного Головнокомандувача в понеділок окремо й детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників - тих, які чекають свого часу для бойових дій, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, "на частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів".
"У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них - тільки втрати. І взагалі - ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні і на всьому нашому сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну", - заявив він.

Теги: #всу #наступ #зеленський

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