Ситуація на сході складна, ворог підтягнув свої сили й активно наступає на лиманському та куп'янському напрямках

Ворог підтягнув свої сили й активно наступає на лиманському та куп'янському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу в українських сил, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На сході наразі складна ситуація. Ворог підтягнув свої сили й активно наступає на лиманському та куп'янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої", - написала вона в телеграм-каналі в понеділок.

У Міноборони наголосили, що ворог не полишає своїх планів вийти на межі Донецької та Луганської областей, і наразі для ворога це основний напрямок наступу.

"Тому сконцентрували на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах і засобах і не дають ворогу просуватися", - зазначила Маляр.