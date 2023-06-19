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15:43 19.06.2023

Керівництво Держпродспоживслужби в Харківській області затримано після отримання хабара - ДБР

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Керівництво Держпродспоживслужби в Харківській області затримано після отримання хабара - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора під час спецоперації затримали керівника Держпродспоживслужби Харківської області та інших членів групи, яка обкладала місцевих підприємців щомісячними поборами.

"Встановлено, що керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу. У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною", - повідомляє ДБР.

За даними відомства, фігуранти вимагали гроші у підприємців, залякуючи їх перевірками з надуманих приводів, різними санкціями та штрафами.

Зокрема слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, що займаються виробництвом м'ясної продукції. Вони зажадали віддавати їм по 30 тис. грн. щомісяця. В іншому разі вони погрожували проблемами аж до зупинення діяльності підприємства.

Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримано після отримання чергової "місячної плати".

Під час слідчих дій у службових приміщеннях і за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 100 тис. доларів і 5 тис. євро.

Фігурантам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 800 тисяч до 1 млн. грн.

Джерело: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-kerivnictvo-derzhprodspozhivsluzhbi-harkivskoi-oblasti-yaki-obkladali-daninoyu-miscevih-pidpriemciv

Теги: #хабар #дбр #держпродспоживслужба

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