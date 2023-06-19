Зафіксовані раніше пуски ракет із російських Ту-22м3, ймовірно, були імітаційними - ПС ЗСУ

Зліт російських дальніх бомбардувальників Ту-22м3 і пуски ракет, про які повідомлялося раніше, ймовірно були тренувальними, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Дальні бомбардувальники Ту-22м3, які вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ), імовірно проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що в цей самий час на запорізькому напрямку працювала ворожа тактична авіація, реактивна артилерія (можливо С-300). Інформація уточнюється.