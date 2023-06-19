Залужний оприлюднив відео роботи українських сил зі звільнення П'ятихаток

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив звільнення Силами оборони населеного пункту П'ятихатки Запорізької області.

"Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області. Слава Україні та її воїнам!" - написав Залужний у телеграм-каналі.

Головнокомандувач ЗСУ також оприлюднив відеоролик роботи українських сил.

Раніше 19 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України звільнили П'ятихатки.

За два тижні наступальних дій підрозділи оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" деокупували вісім населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки. Звільнена на півдні площа становить 113 кв. км.