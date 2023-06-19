На Одещині стався конфлікт зі стріляниною між представниками районного ТЦК і місцевим жителем

У місті Рені Одеської області вранці в неділю, 18 червня, стався конфлікт зі стріляниною, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції області.

"Поліцейські встановили, що між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й місцевим громадянином під час вручення йому повістки виник конфлікт. Під час словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета. Очевидці події одразу зателефонували на спецлінію 102", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту, з якими наразі проводять слідчі дії, та вилучили зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази, які надалі скерують на експертне дослідження.

Слідчі за процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.