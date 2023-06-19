Росіяни оформляють "усиновлених" українських дітей як "тимчасово опікуваних" - Герасимчук

Росіяни оформляють "усиновлення" українських дітей як "тимчасову опіку", сказала в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

"Росіяни хитрі, вони розуміють, що усиновлення є незаконним. Так само, як і влаштування дітей у сімейні форми виховання, але вони це називають "тимчасовою опікою". І хоча публічно вони заявляють - "ми всиновили" або "віддали на усиновлення", але насправді за документами - це тимчасова опіка", - сказала вона.

За її словами, Україні вдалося повернути кілька "тимчасово опікуваних" дітей.

"Що стосується випадків повернення вже "усиновлених" у РФ - так, нам це вдавалося", - сказала вона.

Герасимчук пояснила, що росіяни "примусово збирають у батьків документи на те, що ті віддають дитину до табору на три тижні. Потім росіяни зобов'язуються їх повернути. Дитину везуть у табір. Звичайно, ніхто потім дитину назад не повертає".

"Дітей пів року возять по таборах - з табору до табору, з табору до табору. Через пів року вони вважають таких дітей такими, що залишилися без батьківського піклування. Нібито ніхто не приїхав і не забрав. І далі їх відправляють у сімейні форми виховання, а дітям про це не заявляють відкрито. От і все. Тобто вони використовують усі можливі схеми, щоб позбавити дітей їхніх біологічних сімей", - сказала вона.

"Росіяни мають чітку геноцидну політику. Вони націлені або знищити українську дитину тут, або поповнювати свою націю за рахунок тих дітей, яких вони викрадають. Дві цілі. Усе", - наголосила Герасимчук.