Події

12:10 19.06.2023

Україні вдалося повернути з Росії 373 дитини - Герасимчук

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Україні вдалося повернути з Росії 373 дитини - Герасимчук

Станом на 19 червня в Україну з Росії вдалося повернути 373 дитини, сказала в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

За її словами, "на сьогодні єдиного механізму повернення українських дітей немає".

"У нас немає переговорів із Росією щодо повернення. Вони не визнають цих дітей як утримуваних, затриманих, депортованих, примусово переміщених. Вони це називають "евакуацією", - сказала вона.

Більше того, наголосила вона, "переговори означають, що Україна когось на когось міняє або якось домовляється".

"Але ми не маємо російських дітей. Ми нікого з них не затримували, нікого не евакуювали. Тобто, у нас немає кого на кого міняти. Росіяни мають просто негайно повернути дітей. І тут крапка", - заявила Герасимчук.

"Відповідно, ці 373 дитини також повернули не шляхом переговорів. З російської сторони жодних погоджень або організованих груп не було жодного разу. Усе це зараз відбувається в "ручному режимі". Тому це відбувається так повільно. На жаль, ідеться щоразу про окрему, індивідуально розроблену спецоперацію порятунку практично кожної нашої дитини", - сказала вона.

Герасимчук нагадала про створений минулого літа при Офісі президента портал "Діти війни", на якому щодня о 8-й ранку можна бачити оновлену статистику.

Теги: #діти #повернення #герасимчук

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