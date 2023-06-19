Події

11:17 19.06.2023

СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині

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СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині

Служба безпеки України затримала в Дніпропетровській області завербованого російською військовою розвідкою працівника "Укрзалізниці", який мав намір підірвати залізницю для зриву контрнаступу ЗСУ.

"Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію в прифронтових районах Дніпропетровської області. У результаті оперативних заходів викрито ще одного агента головного управління генштабу ЗС РФ... Ним виявився працівник місцевої станції "Укрзалізниці". На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

За інформацією української спецслужби, ворожий агент збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна в контрнаступальних операціях українських військ.

"Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони. Для виконання завдань агресора він детально знімав об'єкти на камеру свого мобільного телефона під час робочих виїздів потягом", - наголошується в повідомленні.

Інформація, як зазначають у СБУ, була потрібна окупантам для проведення повітряних ударів по регіону.

"Також російські загарбники розглядали "варіант диверсії" на об'єктах "Укрзалізниці" за участю завербованого агента. Таким чином агресор планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті", - зазначено в повідомленні.

Співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено гранати Ф-1 та РГД-5, карабін, велику кількість набоїв до стрілецької зброї, димові шашки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

Теги: #сбу #укрзалізниця #агент_рф

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