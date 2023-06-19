РФ наразі відхилила запит на доступ ООН у підтоплені райони лівого берега Херсонщини

РФ поки що відхилила запит на доступ ООН у підтоплені через підрив греблі Каховської ГЕС райони лівого берега Херсонської області, ідеться в заяві координатора системи ООН в Україні Деніз Браун.

"Організація Об'єднаних Націй працює з урядами України та РФ щодо ефективного доставлення гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок катастрофічного руйнування греблі Каховської ГЕС. Уряд Російської Федерації поки що відхилив наше звернення щодо доступу до районів, які перебувають під його тимчасовим військовим контролем", - йдеться в заяві Браун.

В ООН наголосили, що вони продовжать роботу над отриманням необхідного доступу.

"Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовляти в наданні допомоги людям, які її потребують", - додала Браун.

"ООН продовжуватиме робити все можливе, щоб дістатися до всіх людей, зокрема тих, що страждають унаслідок нещодавнього руйнування греблі, яким терміново потрібна життєво необхідна допомога, хоч би де вони перебували", - ідеться в заяві.

13 червня координатор системи ООН в Україні Деніз Браун заявила, що команда ООН готова вирушити на лівий берег Дніпра в Херсонській області для допомоги постраждалим українцям, але РФ усе ще не надала гарантій безпеки.

8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координатор системи ООН в Україні Деніз Браун домовилися, що організація негайно сформує групи, які буде направлено на постраждалі окуповані території лівого берега Дніпра для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей, щойно РФ надасть доступ і гарантії безпеки.