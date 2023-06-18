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13:49 18.06.2023

Найближчими днями в західних областях очікуються дощі - Укргідрометцентр

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Найближчими днями в західних областях очікуються дощі - Укргідрометцентр

У понеділок, 19 червня, у західних, Одеській, Житомирській та Вінницькій областях дощі та грози, у Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. На решті територій України очікується невелика хмарність, без опадів, лише вдень у Криму короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-30°, на сході вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві, у понеділок 19 червня, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 червня найвища температура вдень була 34,4° у 1918 р., найнижча вночі 5,9° у 1900 р.

У вівторок, 20 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, грози; у південних, східних і центральних областях без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень - 25-30°, у західних і північних, 21-26°.

У Києві, у вівторок 20 червня, короткочасний дощ та гроза (вночі 20 червня місцями). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

Теги: #укргідрометцентр

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