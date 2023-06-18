В Україні загинуло 489 дітей унаслідок військової агресії РФ - прокуратура

Станом на ранок 18 червня 2023 року понад 1515 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 489 дітей загинули і понад 1026 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 465, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 81, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Протягом минулої доби суботи, 17 червня, дорогою від м. Олешки до с. Саги Херсонської області ворог обстріляв цивільний автомобіль, загинув батько та 15-річний син. Того ж дня, внаслідок обстрілу окупантами смт Козацьке Херсонської області поранено 17-річного хлопця.

Крім того, 17 червня через обстріл військами РФ м. Костянтинівка Донецької області поранення дістала 9-річна дівчинка.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.