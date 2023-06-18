Унаслідок обстрілів у Вугледарській громаді загинули 2 людини - голова Донецької ОВА

На Волноваському напрямку через ворожі обстріли загинули 2 людини в Новоукраїнці та Богоявленці Вугледарської громади, повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко в телеграм-каналі в неділю.

На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів росіян 2 людини дістали поранень у Костянтинівці, серед них - 1 дитина. Окрім цього в місті пошкоджено 11 приватних будинків та газопровід.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинки на трьох вулицях у Сіверську. Протягом дня противник здійснив 6 обстрілів Лиманської громади.

Загалом за добу внаслідок обстрілів агресора загинуло 2 жителів Донецької області, 3 - поранено.