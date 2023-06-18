У Донецькій області від обстрілів росіян минулої доби загинуло двоє людей, троє поранено

Минулої доби суботи, 17 червня, в Донецькій області внаслідок повітряної атаки військ РФ загинуло двоє місцевих жителів, троє отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 17 червня росіяни вбили 2 мешканців Донбасу: у Новоукраїнці та Богоявленці. Ще 3 людини в області за добу отримали поранення", - написав він Телеграмі в неділю вранці.

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.