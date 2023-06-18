Події

08:30 18.06.2023

У Донецькій області від обстрілів росіян минулої доби загинуло двоє людей, троє поранено

1 хв читати
У Донецькій області від обстрілів росіян минулої доби загинуло двоє людей, троє поранено

Минулої доби суботи, 17 червня, в Донецькій області внаслідок повітряної атаки військ РФ загинуло двоє місцевих жителів, троє отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 17 червня росіяни вбили 2 мешканців Донбасу: у Новоукраїнці та Богоявленці. Ще 3 людини в області за добу отримали поранення", - написав він Телеграмі в неділю вранці.

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Теги: #україна #донецька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 18.06.2023
Противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області: загинула людина, поранено чотирьох, зокрема й дитину - Прокудін

Противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області: загинула людина, поранено чотирьох, зокрема й дитину - Прокудін

12:24 18.06.2023
Окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

11:51 18.06.2023
Унаслідок обстрілу РФ Запорізької області госпіталізовано 56-річного чоловіка, пошкоджено 5 будинків - ОВА

Унаслідок обстрілу РФ Запорізької області госпіталізовано 56-річного чоловіка, пошкоджено 5 будинків - ОВА

11:02 18.06.2023
В Одесі заборонено купання на пляжах через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах – мерія

В Одесі заборонено купання на пляжах через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах – мерія

09:46 18.06.2023
Рівень Дніпра у Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів – ДСНС

Рівень Дніпра у Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів – ДСНС

08:45 18.06.2023
Ліквідовано 650 окупантів, 2 вертольоти, 13 артилерійських систем, 7 танків, 23 бронемашин, 1 вертольотыв та 7 БпЛА противника – Генштаб ЗСУ

Ліквідовано 650 окупантів, 2 вертольоти, 13 артилерійських систем, 7 танків, 23 бронемашин, 1 вертольотыв та 7 БпЛА противника – Генштаб ЗСУ

07:30 18.06.2023
Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та знищила 2 ЗРК - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та знищила 2 ЗРК - Генштаб

07:23 18.06.2023
ЗСУ знищили склад БК окупантів у с. Рикове Генічеського району тимчасово окупованої території Херсонської області – голова ОЗ при Одеській ОВА

ЗСУ знищили склад БК окупантів у с. Рикове Генічеського району тимчасово окупованої території Херсонської області – голова ОЗ при Одеській ОВА

07:21 18.06.2023
ЗСУ за добу відбили 26 атак РФ - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу відбили 26 атак РФ - Генштаб ЗСУ

07:05 18.06.2023
За добу війська РФ завдали 43 авіаударів, здійснили 51 обстріл з РСЗВ та 4 ракетні удари – Генштаб ЗСУ

За добу війська РФ завдали 43 авіаударів, здійснили 51 обстріл з РСЗВ та 4 ракетні удари – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі заборонено купання на пляжах через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах – мерія

Ліквідовано 650 окупантів, 2 вертольоти, 13 артилерійських систем, 7 танків, 23 бронемашин, 1 вертольотыв та 7 БпЛА противника – Генштаб ЗСУ

ЗСУ знищили склад БК окупантів у с. Рикове Генічеського району тимчасово окупованої території Херсонської області – голова ОЗ при Одеській ОВА

У Херсонській та Дніпропетровській областях можлива робота ППО по БпЛА противника – ПС ЗСУ

Загроза ракетної атаки в Херсонській та Миколаївській областях – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

У Чорному морі перебуває 1 ворожий ракетоносій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Україна продовжує вести наступальні операції в напрямку Запорізької області, західної частини Донецької області та навколо Бахмута - британська розвідка

Рівень Дніпра в Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів - ДСНС

В Україні загинуло 489 дітей унаслідок військової агресії РФ - прокуратура

Унаслідок обстрілів у Вугледарській громаді загинули 2 людини - голова Донецької ОВА

В Одесі заборонено торгівлю рибою невстановленого місця вилову - мерія

Із моменту підриву Каховської ГЕС у Снігурівській громаді станом на ранок неділі вода в Інгульці знизилася на 5 м, до рівня напередодні катастрофи залишається 1 м.

18 червня: Яке сьогодні свято

Португалія надасть Україні БпЛА Tekever AR3 - ЗМІ

Минулої доби росіяни 21 раз обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено телевежу - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА