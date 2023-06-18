ЗСУ за добу відбили 26 атак РФ - Генштаб ЗСУ

Минулої доби суботи, 17 червня, ВСУ відбили понад 26 атак окупантів, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маринському напрямах, повідомили в Генштабі.

"Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - протягом доби сталося 26 бойових зіткнень", - повідомляється в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у Facebook у неділю.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без істотних змін.

У наступальних діях на чотирьох напрямках війська РФ успіху мали. Зокрема, на Куп'янському напрямку ворог наступав у районі Новоселівського Луганської області та Берестового у Харківській області – безуспішно, ідентична ситуація і на Лиманському напрямку, противник проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки в Луганській області – успіху не мав. На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Степового та Авдіївки. Також противник наступав і на Шахтарському напрямку в напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області – безуспішно.

На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка.

У Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.